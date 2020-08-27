Коронавирус в Северске: выявлено 349 случаев заражения

За минувшую неделю в Северске выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: из открытых источников

По состоянию на 25 августа на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 349 подтверждённых случаев COVID-19. В инфекционном отделении местной клинической больницы находятся двенадцать пациентов, ещё восемь проходят лечение в «ковидных» стационарах Томска, сообщает пресс-служба Межрегионального управления N81 ФМБА России.

- Из числа ранее заболевших 275 человек выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 113 человек контактировавших с заболевшими, - также говорится в сообщении. Отмечается, что северскими лабораториями, подведомственными ФМБА России, с начала пандемии выполнено 11 231 исследование на выявление новой коронавирусной инфекции.

Напомним, по данным на 20 августа, в Северске насчитывалось 330 случаев заражения COVID-19, на госпитализации находились 20 пациентов.