Лучшим выпускникам школ Томска этого года в мэрии вручены медали «За отличие»

Умный город ценит своих талантливых выпускников Фото: из открытых источников

Сегодня в администрации Томска с соблюдением мер санитарной безопасности прошла встреча мэра города Ивана Кляйна с выпускниками общеобразовательных организаций, набравшими в ходе ЕГЭ 100 баллов по двум и более предметам. Градоначальник поздравил их с успешным окончанием школы, вручил памятные наручные часы и нагрудный знак «Лидер ЕГЭ», а также муниципальные медали «За отличие», сообщила пресс-служба мэрии.

По итогам 2019-2020 учебного года 34 выпускника из 17 общеобразовательных учреждений Томска сдали единый государственный экзамен на 100 баллов. Все они получат сертификаты на именную денежную выплату (10 000 рублей).

Наибольшее количество выпускников, набравших 100 баллов в лицее при ТПУ – 12 человек, четверо из них сдали ЕГЭ на 100 баллов по двум предметам. Это Михаил Степанов (информатика и ИКТ, математика), Станислав Затеев (информатика и ИКТ, математика), Александра Иванникова (русский язык, математика), Егор Павлович (математика, химия).

Владимир Солодкин получил высшие баллы сразу по трем предметам – русский язык, математика, физика. Как отметила на встрече начальник департамента образования Томска Ольга Васильева, такого результата в этом году в нашей стране достигли только 26 выпускников.

Четверо из пятерки выпускников, которым сегодня были вручены медали «За отличие» будут учиться в столичных вузах. Причем двое ребят – Александра Иванникова и Егор Павлович – уже уехали на учебу. За них награды из рук мэра получили мамы выпускников. А вот Станислав Затеев будет получать высшее образование в стенах ТУСУРа. Своей будущей специальностью обладатель двухсот баллов по ЕГЭ выбрал информационную безопасность.