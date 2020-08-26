Аккаунт томской пенсионерки стал наживкой для доверчивых жителей региона

Мошенники в Интернете продолжают удивлять своей изобретательностью! Фото: из открытых источников

В дежурную часть УМВД России по Томской области поступило сообщение от жительницы Октябрьского района, 1955 года рождения, сообщает сайт ведомства. По предварительной информации, мошенники взломали аккаунт пенсионерки в одной из социальных сетей и на ее странице разместили пост о том, что женщине срочно нужны денежные средства на лечение, к посту злоумышленники прикрепили номер карты для пожертвований.

Одна из знакомых томички откликнулась на просьбу о помощи и, предварительно не связавшись с ней, перевела денежные средства в размере более 130 000 рублей, на счет, указанный в посте.

Еще одной жертвой мошенников стала жительница Александровского района, 1980 года рождения. По предварительным данным, потерпевшая зашла на сайт одного из Интернет магазинов и оформила покупку авиабилетов, однако после перевода денежных средств на указанные реквизиты билеты не пришли на электронную почту женщины, а сам сайт перестал работать. Потерпевшая попала на сайт-дублятор, созданный мошенниками.