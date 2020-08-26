Власти: сегодня в Томске положено начало программе реновации района Черемошники

На освободившейся площадке в октябре 2020 года начнется строительство многоквартирного дома Фото: из открытых источников

Сегодня в Томске по пер. Целинному, 29, 31 и 31а, завершился снос трех аварийных деревянных домов. На освободившейся площадке в октябре 2020 года начнется строительство пятиподъездного многоквартирного дома, сообщила пресс-служба обладминистрации. В рамках программы переселения по нацпроекту «Жилье и городская среда» туда переедут томичи из аварийных квартир.

Снесенные здания были построены в конце 1950-х – начале 1960-х годов, в них проживало 19 семей (65 человек). Все они получили либо новое жилье в областном центре, либо компенсации за свои аварийные квартиры.

– Впервые в Томской области на месте снесенных аварийных домов будет построено новое жилье, предназначенное именно для переселения жителей непригодных квартир. По сути, это начало программы реновации района Черемошники, – заявил заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. – В октябре после завершения конкурсных процедур здесь начнется возведение нового многоквартирника. Государственным заказчиком на его проектирование и возведение стал «Облстройзаказчик».

Областная администрация, мэрия Томска и ресурсоснабжающие организации уже приступили к решению вопросов по технологическому присоединению будущего жилого здания. Вице-губернатор подчеркнул, что стоимость этой процедуры должна быть минимальной, чтобы не завысить стоимость квадратного метра в новом доме.

Добавим, что в Томске под строительство нового жилья для переселения из «аварийки» передано 12 гектаров земли. Первый участок на Черемошниках уже начали осваивать, для второго – в Солнечной Долине – еще предстоит определить проектировщика.

Всего в 2020 году с учетом федерального и областного финансирования регион направит на расселение аварийного жилья 674,79 млн рублей. С 2019-го в программу вошли Асиновский, Чаинский, Каргасокский, Томский районы и Томск.