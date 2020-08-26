Вышли из тени: число безработных в Томской области с начала года выросло в пять раз

Рост безработицы в регионе власти связывают с выходом томичей из теневого сектора. Фото: из открытых источников

Количество зарегистрированных безработных в регионе с начала 2020 года выросло в пять раз, сообщила сегодня в пресс-центре ТАСС начальник департамента труда и занятости Томской области Светлана Грузных. К началу августа оно составляло 24,9 тыс. человек: за всю историю службы занятости это «пиковый» показатель.

По ее словам, рост официальной безработицы связан с выходом части жителей из теневого сектора экономики; предположительно, в Томской области на начало года в нем находились порядка 30 тыс. человек. Сейчас вышли «из тени» и получили статус безработных более половины, то есть 15 тысяч.

На желание легализовать свою деятельность повлияли меры поддержки, оказываемые властями РФ в условиях пандемии коронавируса, в частности, выплаты и пособия по безработице. «Сейчас я вижу нашу задачу в том, чтобы они не вернулись туда, откуда пришли. А именно, необходимо найти механизмы и инструменты активной работы при открытии центров занятости с целью официального трудоустройства. Это сложная работа, теневой сектор не просто так формируется, легализация – это сложно и дорого для компаний. Однако сегодня мы должны стимулировать «обеление» людей и работать с человеком на выработку несогласия вступления в эти серые схемы», – сказала С. Грузных.

Она добавила, что службы занятости намерены провести курсы по переквалификации специалистов, чтобы они могли найти новую, уже легальную работу. Также будут организованы тренинги с целью показать людям все плюсы работы «в белую».