КамАЗ сбил 57-летнего томича, решившего перейти дорогу не по «зебре»

фото: УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

Сегодня днем, около 12 часов 45 минут на улице Сенная Курья, 1 «А», автомобилем КамАЗ был сбит пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

- Грузовик под управлением водителя, 1985 года рождения, совершил наезд на пешехода. По предварительным данным, мужчина-пешеход, 1963 года рождения, переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода, - говорится в сообщении.

С травмами пострадавший доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудникам Госавтоинспекции требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия. Их просят обратиться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, 3 этаж, телефон: 8 (3822) 795-300 или позвонить в дежурную группу ГИБДД 66- 44-22.