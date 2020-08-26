Коронавирус в Томске: + 38 новых случаев заражения

Число заболевших в регионе пока еще продолжает расти. Фото: из открытых источников

Сегодня, 26 августа, в Томской области выявлены всего 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 5 409 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 4 676 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 115 пациентов скончались, 6 403 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 970 865 человек, 16 683 скончались, 786 150 выздоровели.