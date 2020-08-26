Томским студентам теперь доступны образовательные кредиты всего под 3% годовых

Высшее и среднее профессиональное образование стали доступнее для "платников". Фото: из открытых источников

Российским, в том числе томским студентам, обучающимся на платной основе, теперь доступен образовательный кредит по фиксированной ставке 3% годовых. Постановление об этом подписал вчера Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Напомним, ранее ставка по займу превышала 8%.

Новые правила также расширяют льготный период, когда не нужно платить по основному долгу, с 3 до 9 месяцев с момента окончания обучения.Такая мера позволит выпускнику трудоустроиться и получать стабильный доход, в то время как государственная гарантия продолжит покрывать существенную долю процентов по кредиту.

Срок погашения образовательного кредита увеличивается с 10 до 15 лет после завершения льготного периода, что позволит снизить размер ежемесячных выплат.

Кроме того, ставку 3% можно распространить на кредит, полученный до вступления постановления в силу. Для этого необходимо подать заявление в банк.

Во время обучения и льготного периода студенты, оформившие заём, выплачивают только проценты по нему. Всего госгарантия доступного платного образования покроет более 70% всех начисленных по образовательному кредиту процентов. Смягчение условий программы сделает образовательные кредиты более доступными, что в свою очередь поможет получить высшее и среднее профессиональное образование ещё большему числу граждан.

Ранее сообщалось, что томские вузы в связи с пандемией коронавируса, приняли решение не повышать стоимость обучения в 2020-2021 учебном году.