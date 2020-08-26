Прокуратура потребовала от мэрии Томска устранить нарушения при выдаче путевок в детские сады

Малыши имеют законное право посещать детсад рядом с домом или местом работы родителей. Фото: из открытых источников

Прокуратура г. Томска провела проверку и нашла нарушения в процессе выделения мест в детских садах областной столицы. Как выявили представители правоохранительного ведомства, в ряде случаев детям предлагались путевки в учреждения дошкольного образования, находящиеся на значительном отдалении от места жительства или работы родителей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

- Предоставление мест в дошкольных образовательных организациях города не всегда осуществляется с учетом территории, которая закреплена за образовательной организацией.

Вследствие формального подхода департамента образования администрации города Томска направления выдаются, в том числе в дошкольные учреждения, расположенные в районах города, географически удаленных от места жительства или работы родителей. По результатам проверки прокуратурой города сделан вывод о несоблюдении права детей на доступное образование, - говорится в сообщении.

В связи с этим прокурор Томска вынес мэру Ивану Кляйну и городскому департаменту образования представление об устранении выявленных нарушений закона.

Ранее мы рассказывали о том, как родители томских малышей добиваются через суд предоставления мест в детских садах, расположенных рядом с домом.