76-летняя томичка попала в больницу, выпав из начавшей движение маршрутки

фото: УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

76- летняя жительница Томска вчера утром получила травмы при выходе из маршрутного автобуса. Женщина доставлена в больницу, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

- 25 августа, около 09 часов 10 минут на проспекте Фрунзе, 92, 38-летний мужчина-водитель маршрутного автобуса ПАЗ, по предварительным данным, перед началом движения от остановочного комплекса не убедился в безопасности маневра. В результате чего пассажир, выходящий из салона автобуса, совершил падение, - говорится в сообщении.

Требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия, просьба обращаться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, 3 этаж, телефон 8 (3822) 795-300.