Томские рафтеры впервые стали победителями чемпионата России

Томские спортсмены мастерски преодолели пороги Катуни. Фото: из открытых источников

24 августа в Республике Алтай, на пороге Ильгуменский, состоялся чемпионат России по рафтингу. Это первые соревнования отечественных рафтеров в спортивном сезоне 2020 года. За победу в категории R4 («четверки) сражался 21 экипаж: 15 мужских и 6 женских. В категории R6 выступили 16 команд, из них 11 мужских и 5 женских.

Среди мужских «четверок» в упорной борьбе победила команда «Томск – Одиссей 1», второе место занял еще один томский экипаж «Азимут – Томск». Состязания шли в четырех дисциплинах. По итогам соревнований томичи заняли абсолютное первое место в общем зачете.

- Впервые в истории томского рафтинга взрослые мужские команды стали чемпионами страны и не оставили соперникам никакого шанса. Теперь вся российская сборная команда представлена томскими спортсменами. Мы уверенно и верно движемся и к мировому первенству, — сообщил президент федерации рафтинга и гребного слалома Томской области Алексей Широков.

В соревнованиях мужских «шестерок» команда «Томск – Одиссей» заняла второе место.