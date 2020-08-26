Жительница Томской области, отбыв срок за убийство, снова получила 5 лет колонии

Отсидев за убийство срок и выйдя на свободу, 60-летняя стрежевчанка на 5 с лишним лет снова угодит за решетку. Фото: Из открытых источников

- Стрежевской городской суд признал 60-летнюю женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. В августе 2019 года у себя дома она употребляла алкогольные напитки со своим знакомым. По окончании застолья гость отказался покидать квартиру. Разозлившись, подсудимая дважды ударила потерпевшего ножом в грудь, причинив тяжкий вред здоровью, опасный для жизни, - сообщили в облпрокуратуре.

В ведомстве уточнили, что в связи с совершением преступления в период условно-досрочного освобождения (после отбывания наказания за убийство), прокурор настаивал на реальном лишении свободы подсудимой. Суд приговорил женщину к 5 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Одновременно были удовлетворены требования прокурора о взыскании с подсудимой средств, затраченных на лечение потерпевшего.