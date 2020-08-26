В Томской области многодетные и неполные семьи получили выплаты к школе

Многодетные и неполные семьи могут оформить выплату на подготовку к школе детей в органах соцзащиты по месту регистрации. Фото: Из открытых источников

- В этом году многодетные и неполные семьи с двумя и более детьми, состоящие на учете в соцзащите, получили выплату автоматически. На ее предоставление областная казна направила более 21 млн рублей, - сообщила начальник областного департамента социальной защиты населения Марина Киняйкина, - Такая помощь предоставляется семьям ежегодно. Кто оформлял ее ранее, получил накануне учебного года без обращения в органы соцзащиты. Те, кому выплата полагается впервые, должны обратиться в центр соцподдержки по месту жительства с документами, подтверждающими доход семьи за три последних месяца, и справкой о составе семьи.

Она уточнила, что помощь на подготовку к школе предоставляется малообеспеченным многодетным и неполным семьям с двумя и более детьми. Документы на выплату принимаются до 2 декабря 2020 года. Размер ее составляет 1000 руб. с начислением районного коэффициента по месту жительства.