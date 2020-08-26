Маэстро Гергиев и оркестр Мариинского театра завтра выступят в центре Томска

Первый концерт оффлайн за 5 месяцев пандемии даст в Томске знаменитый Валерий Гергиев. Фото: Из открытых источников

- Завтра, 27 августа, симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева даст концерт на открытой площадке набережной реки Ушайки. Выступление артистов прославленного коллектива состоится в рамках Пасхального фестиваля, который в этом году посвящен 75-летию Победы, - сообщили в администрации Томской области. - Под знаком юбилея уже прошли концерты Симфонического оркестра Мариинского театра в 16-ти российских городах, в первую очередь городах-героях и городах воинской славы. По традиции Пасхального фестиваля в программу включены произведения композиторов, чьи юбилеи отмечаются в этом году во всем мире — П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова.

В пресс-службе Белого дома уточнили, что в Томске концерт состоится при поддержке губернатора Сергея Жвачкина. Благотворительное выступление маэстро Валерий Гергиев и музыканты Мариинского театра посвящают врачам, которые борются с коронавирусной инфекцией. Для города это будет первый оффлайн-концерт после нескольких месяцев ограничений, связанных с пандемией. Специально на открытой площадке набережной построена сцена. Выступление оркестра будет сопровождаться видеотрансляцией на сайте Томской областной филармонии, а также на светодиодных экранах, установленных там же. Концерт пройдет с соблюдением всех санитарных норм: рассадка на места будет проводиться в шахматном порядке через ряд, с дистанцией 1,5 метра.