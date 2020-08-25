Жулики «раскрутили» томского таксиста на 60 000 рублей, представившись правоохранителями

Мошенники находят все новые и новые способы обмана граждан Фото: из открытых источников

В дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району города Томска поступило сообщение о хищении денежных средств, принадлежащих мужчине, 1984 года рождения, сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

По предварительным данным, в вечернее время водителю автомобиля такси поступил заказ. Он позвонил по номеру телефона, указанному в сообщении. Неизвестные, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщили о том, что в одном из торговых центров нужно приобрести дорогостоящий алкоголь и привезти на указанный ими адрес. За данные услуги мужчина должен был получить оплату в размере 3 000 рублей. Потерпевший согласился, после чего ему пришло смс-сообщение якобы о зачислении 60 000 рублей.

Через некоторое время неизвестные снова позвонили и сообщили о том, что необходимости в покупке уже нет, так как алкоголь они заказали в ресторане и необходимо только произвести его оплату. Следуя инструкциям злоумышленников и не проверив баланс счета, потерпевший посредством банкомата перевел на указанный номер телефона принадлежащие ему денежные средства в сумме 60 000 рублей. Больше злоумышленники на связь с ним не выходили.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

УМВД России по Томской области напоминает, что один из самых распространенных способов совершения хищений денежных средств с карт граждан – побуждение владельца карты к переводу денег путем обмана и злоупотребления доверием.