Конечным пунктом работы «Плавучей поликлиники» стал Парабельский район на севере Томской области

Медицинский десант из Томска каждый год несет здоровье жителям сельских районов региона Фото: из открытых источников

Сегодня, 25 августа, «Плавучая поликлиника» работает в последней точке маршрута – Парабельском районе Томской области. До конца недели медики обследуют жителей Нарыма, Талиновки, Шпалозавода, Старицы, Новиково и Тарска, сообщает портал администрации региона.

За время медицинской экспедиции (с 2 августа 2020 года) уже обследованы жители 17 населенных пунктов Молчановского, Каргасокского и Александровского районов Томской области.

Как сообщил главный врач «Плавучей поликлиники» Максим Сушкин, за годы работы врачей в таком формате заметно снизилось количество запущенных патологий и заболеваний среди жителей самых отдаленных сел и деревень томского севера. Все чаще пациенты приходят к медикам для наблюдения, контроля или коррекции терапии.

Кроме осмотра узкими специалистами, люди имеют возможность пройти обследование на современном медицинском оборудовании. На борту «плавучки» есть гематологический анализатор, биохимический фотометр для различных биохимических исследований, оборудование для микроскопии и цитологических исследований, аппараты УЗИ экспертного класса, электрокардиографы, пульсоксиметры и др.

31 августа медики планируют завершить работу и вернуться в Томск.

Проект «Плавучая поликлиника» губернатор Томской области Сергей Жвачкин возродил в 1999 году, будучи президентом компании «Востокгазпром». С тех пор проект реализуется при поддержке администрации Томской области, медицинского объединения «Здоровье» и финансовой поддержке ОАО «Востокгазпром».