28 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Ситуация в регионе по пандемии коронавируса не улучшается Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 28 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 4 261, – сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

Из вновь заболевших COVID-19 у 23-х человек инфекция протекает бессимптомно, у 13-ти признаки ОРВИ, у четырех пневмония.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 69,8 % мест. В обсерваторах под Томском находятся 2 человека.

Коэффициент распространения инфекции равен 1,08

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 августа включительно.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, зафиксированы еще 3 смерти