Коронавирус унес жизни еще 3 жителей Томской области

Число жертв COVID-19 в регионе продолжает расти Фото: из открытых источников

Сегодня, 25 августа, стало известно о смерти еще 3 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 62 человек.

– По результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции трех человек. Заболевание протекало в тяжелой форме, осложнялось крайне тяжелым течением полисегментарной двусторонней пневмонии, дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком. Умершие входили в группу риска по возрасту и заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Кроме того, в анамнезе одного хроническая болезнь почек, у другого ожирение, у третьего – полиорганная недостаточность, – говорится в сообщении регионального оперштаба.

В обсерваторе под Томском находятся два человека.