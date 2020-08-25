Скверы и улицы Томска озеленяют предприятия и общественники-активисты

В Томске новые зеленые насаждения появляются каждый год. Фото: Из открытых источников

- В Томске продолжается системная работа по обновлению зеленого фонда и увеличению количества озелененных общественных пространств. В Кировском районе сотрудниками НПЦ «Полюс» высажена Аллея машиностроителей на участке от ул. Киевской до ТЦ «Стройся» - здесь появилось 370 кустов пузыреплодника лапчатого. В 2019 году на этом участке был отремонтирован тротуар. В этом году подрядчик администрации в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приводит в порядок пешеходные пространства, ремонтирует проезжую часть по ул. Артема и Косарева.

В мэрии добавили, что сейчас на ул. Усова в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» подрядчики благоустраивают общественное пространство рядом с МКЦ ТПУ, в прошлом году уютный сквер был создан на пересечении с ул. Белинского. Всего в 2020 году на улицах Томска будет высажено более 17 тыс. деревьев и кустарников, из них около 10 тыс. саженцев получат активисты городских ТОС и участники конкурса «Томский двори