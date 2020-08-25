«Серебро» в чемпионате «AtomSkills–2020» завоевал студент томского техникума

Студент Томского техникума информационных технологий Виктор Гаан принес региону серебряную медаль в соревнованиях «AtomSkills–2020». Фото пресс-службы администрации Томской области.

- Пятый отраслевой чемпионат профессионального мастерства госкорпорации «Росатом» по методике WorldSkills — «AtomSkills–2020» проходил по 24 профессиональным компетенциям. Студент томского техникума информтехнологий Виктор Гаан стал призером серебряного уровня в компетенции «Программные решения для бизнеса», - сообщила пресс-служба обладминистрации. Заявки на участие в чемпионате подали более 1,4 тыс. человек. К соревнованиям эксперты утвердили 1121 участника из 48 регионов России: это сотрудники атомной отрасли, смежных промышленных компаний, студенты колледжей и вузов.

В Белом доме уточнили, что все задания конкурсанты выполняли дистанционно в течение 48 часов. За это время им необходимо было сделать десктопное приложение и сайт для заказа дрон-такси. Dron Taxi — стартап, специализирующийся на надежной, комфортной и быстрой перевозке пассажиров с применением беспилотных летающих аппаратов. Подтвердив звание призера AtomSkills, наш Виктор Гаан получил право выступать экспертом компетенций, войти в сборную Росатома и участвовать в Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech.

Добавим, чемпионат AtomSkills проводится с 2016 года и является крупнейшим в мире корпоративным чемпионатом профессионального мастерства по методике WorldSkills.