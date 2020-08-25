Прокуратура Томской области проверила сферу ГИС ЖКХ

В сфере ГИС ЖКХ томская региональная прокуратура нашла почти две сотни нарушений. Фото: Из открытых источников

- Прокуратура Томской области проверила соблюдение закона при размещении данных в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), - сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. – Выяснилось, что некоторые управляющие компании и органы местного самоуправления обнародуют сведения не в том объеме, в котором требуется. В частности, в муниципалитетах Томского, Молчановского, Бакчарского районов отсутствуют полные данные об объектах жилфонда, их техническом состоянии. Прокурором Октябрьского района Томска выявлено отсутствие необходимых сведений об основных конструктивных элементах многоквартирных домов в ТСЖ «Бирюкова, 11» и ЖК «1-я Рабочая, 42».

В ведомстве добавили, что управляющие организации не всегда обеспечивают свободный доступ к информации об основных показателях своей финансово-хозяйственной и иной деятельности. К примеру, только после вмешательства прокурора Северска четыре ТСЖ и два ЖК разместили в ГИС ЖКХ отчеты о работе правлений и годовые бухгалтерские документы. А прокурор Кировского района Томска отреагировал на ненадлежащее размещение данных об общих собраниях 15 управляющими организациями.

Уточняется, что всего по итогам проверки выявлено свыше 190 нарушений, для устранения которых прокуратурой внесено 94 представления. Их исполнение на контроле.