Дети, в школу собирайтесь: томичи могут задавать свои вопросы специалистам департамента образования

Родителям школьников и воспитанников детских садов накануне нового учебного года ответят специалисты городского департамента образования. Фото: из открытых источников

- На сегодняшний день, по данным заместителя мэра по социальной политике Константина Чубенко, в 96% образовательных учреждений завершена приемка к новому учебному году и составлены расписания с учетом необходимости максимально разделить потоки учащихся, - сообщили в администрации Томска. - Для родителей в департаменте образования действуют «горячие линии», по которым они могут задать интересующие их вопросы.

Уточним, что вопросы по работе школ можно задать в будние дни с 9 до 18 часов по телефону 90-99-96, детских садов - 90-99-56, учреждений дополнительного образования - 90-99-59. Новый учебный год, как сообщалось ранее, начнется 1 сентября очно, но по новым правилам, разработанным Роспотребнадзором в связи с угрозой распространения COVID-19.