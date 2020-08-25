Власти запретили «Томскводоканалу» отключать холодную воду в Южных Воротах накануне 1 сентября

Многочисленные жалобы жителей возымели действие: холодную воду отключат, но после Дня знаний Фото: из открытых источников

Как ранее сообщалось, 26-27 августа «Томскводоканал» планировал на сутки отключить холодное водоснабжение в микрорайоне Южные Ворота и в части Кировского района Томска в связи с плановыми ремонтными работами на водопроводных сетях.

Сегодня ООО «Томскводоканал» распространило информацию, в которой говорится, что «по многочисленных просьбам жителей проведение ремонтной кампании перенесли на более поздние сроки». О дате предстоящего отключения ресурсоснабжающая компания обещала сообщить дополнительно.

Как уточнили в пресс-службе обладминистрации, 25 августа заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто провел совещание с ресурсоснабжающими организациями по вопросу отключения воды в Южных Воротах (поселок Зональная Станция Томского района). Он отметил, что с мая в этом микрорайоне из-за ремонта тепломагистрали отсутствует горячее водоснабжение.

– Недопустимо перед 1 сентября оставлять район, где проживает почти 10 тысяч человек, вообще без водоснабжения, – заявил вице-губернатор. – Подвозом воды в этой ситуации не обойтись, поэтому поручаю «Томскводоканалу» перенести отключение, а ресурсоснабжающим организациям впредь синхронизировать графики работ. Мы работаем для людей, и их комфорт должен быть в приоритете.

Представители АО «ТомскРТС» доложили о завершении реконструкции соответствующего участка тепломагистрали и готовности 28 августа возобновить горячее водоснабжение микрорайона. «Томскводоканал» заверил, что отключения холодной воды на указанной территории с 26 августа не будет: оно перенесено на неопределенный срок.

Добавим, что коммунальщикам и управляющим организациям замгубернатора дал указание своевременно уведомлять жителей о планируемых отключениях.