В Северске при копке траншеи произошло обрушение грунта, погиб рабочий

фото:пресс-служба СК по Томской области. Фото: из открытых источников

Следственными органами Следственного комитета по Томской области возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- По предварительным данным, 18 августа 2020 года в дневное время при выполнении земляных работ по выработке траншеи на участке № 36 по ул. Лермонтова в г. Северске оператор фронтального погрузчика-экскаватора допустил нарушения правил безопасности, что повлекло обрушение грунта на одного из присутствующих при проведении работ лиц. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия, - сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время следователями следственного отдела по ЗАТО г. Северск проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.