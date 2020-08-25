Мошенники под видом сотрудников полиции выманили деньги у 93-летней томички

Люди старшего возраста наиболее уязвимы для мошенников. Фото: из открытых источников

На днях жертвой мошеннических действий стала долгожительница из Октябрьского района города Томска. Женщине 1927-го года рождения поступил звонок. Незнакомец представился сотрудником полиции и сообщил, что внук пенсионерки попал в беду, а именно избил человека, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Псевдополицейский» сказал пожилой женщине, что для спасения ее внука от уголовного дела, необходимо передать потерпевшей стороне денежные средства. Позже к томичке домой приехал курьер, которому она и передала деньги. Лишь после этого пенсионерка решила связаться с внуком и выяснила, что с ним все в порядке и ни в какой драке он не участвовал. Классическая схема «развода» сработала и на этот раз.

Всего за минувшую неделю жертвами мошенников стали 37 жителей Томской области В общей сложности они перевели и передали аферистам более 2,5 млн рублей.