Сегодня в Томске определят лучшего в стране разработчика WEB и мультимедийных приложений

В сфере ай-ти технологий работают дестятки томских компаний. Фото: из открытых источников

25 августа в Томской области стартует всероссийский этап конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший разработчик WEB и мультимедийных приложений». Его участниками станут победители региональных этапов из Красноярского, Пермского и Алтайского краев, Башкортостана, Мордовии, республики Саха (Якутия), Калужской, Омской, Липецкой, Рязанской, Оренбургской и Томской областей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Губернатор Сергей Жвачкин направил конкурсантам свое приветствие, отметив, что Томская область по праву стала площадкой по проведению всероссийского конкурса.

- Десятки компаний нашего региона разрабатывают новые программные решения для клиентов и пользователей по всему миру. Томские университеты готовят первоклассных специалистов в сфере информационных технологий. А высокотехнологичные промышленные предприятия успешно внедряют ноу-хау в производственные процессы, создавая продукцию мирового уровня, — подчеркнул глава нашего региона.

В этом году конкурс проходит в режиме онлайн.

- Для разработчиков web и мультимедийных решений такой формат работы привычен. Именно сети и гаджеты — ваша стихия, в которой вы — непревзойденные профессионалы, — сказал томский губернатор участникам, пожелав побед в конкурсе, в работе и в жизни.

Ранее сообщалось, что Томскую область на всероссийском этапе конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший разработчик WEB и мультимедийных приложений» представит в 2020 году Денис Шарапов, программист из Томска.

Напомним, Томская область уже становилась площадкой для проведения федеральных этапов всероссийского конкурса: в 2014 году у нас определяли финалиста в номинации «Лучший портной», в 2015 году – в номинации «Лучший дозиметрист», в 2018-м – в номинации «Лучший лаборант химического анализа».

Добавим, Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проводится ежегодно, победители в каждой номинации получают 300 тыс. рублей за первые места, 200 – за «серебро» и 100 тыс. рублей – за «бронзу».