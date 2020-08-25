Погода в Томске на 25 августа 2020 года: прохладно, с грозой и дождем

Приближение осени все ощутимее. Фото: из открытых источников

По прогнозу томского гидрометцентра, сегодня, 25 августа, в Томске ожидается облачная погода с прояснениями, временем небольшой дождь, местами гроза. При грозе могут наблюдаться порывы ветра до 13 м/с. Воздух днем прогреется до + 20…+22 °С

Аналогичные погодные условия ожидаются и в районах региона.

- По Томской области днем 25 августа ожидаются небольшие, местами умеренные и сильные дожди, в отдельных районах грозы, град, утром местами туманы. Ветер юго-западный, по северу региона – с переходом на северо-западный, 3-8 м/с в. При грозах порывы 15-17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит + 17..+22°С , - сообщается на сайте томского гидрометцентра.