В Грозном томский штангист взял «бронзу» чемпионата России по тяжелой атлетике

У томского атлета - большие спортивные перспективы Фото: из открытых источников

Ответственные соревнования проходили в Грозном (Чеченская Республика) и собрали ведущих штангистов страны. Томскую область представляли пять атлетов.

Лучший результат показал воспитанник Михаила Михайлюка, член основного состава российской сборной, вице-чемпион России 2019 года и серебряный призер Кубка России-2020 Александр Егоров. На чемпионате страны 2020 года он завоевал бронзовую медаль в упражнении «рывок» с результатом 140 кг. В сумме двоеборья Александр занял четвертое место с результатом 297 кг. Спортсмен обучается в Томской областной спортивной школе олимпийского резерва, сообщает портал администрации региона.

– Пандемия не сломила спортсменов томской команды, они смогли подготовиться и достойно выступить на чемпионате России. Мы благодарны департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту за то, что в такой непростой период у нас есть возможность выехать и участвовать в соревнованиях. Мы выступили на должном уровне, и я считаю – это новый виток в развитии команды. Есть перспективы, «огонек» зажегся! Есть понимание, куда двигаться дальше, и есть люди, которые готовы работать на результат, – рассказал председатель региональной федерации тяжелой атлетики Александр Большой.

Он отметил, что остальные томские спортсмены показали достойные результаты. Денис Исаков стал четвертым, Дмитрий Стрига занял 7-е место. Егор Арышев и Антон Табачников заняли 12-е и 13-е места соответственно.