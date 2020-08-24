За шесть месяцев жители Томской области взяли ипотечных кредитов на 20% больше, чем годом ранее

«Удержаться на плаву» населению и застройщикам помогла госпрограмма льготной ипотеки. Фото: из открытых источников

В январе-июне 2020 года жители региона взяли кредитов на сумму 46,5 млрд рублей. Из них пятая часть, или 9,5 млрд руб., пришлась на ипотечные кредиты, сообщили в отделении по Томской области Сибирского ГУ Центрального банка РФ.

В первом полугодии объемы кредитования населения оказались на 5,2% выше, чем за тот же период 2019-го. «Это не так много в сравнении с темпами прошлого года, когда прирост к такому же периоду 2018 года составил 16,5%. На замедление темпов роста повлияло снижение экономической активности», – говорится в ответе управляющего Отделением Томск Банка России Елены Петроченко на запрос «КП-Томск».

В период пандемии коронавируса государством были приняты определенные меры поддержки. Так, благодаря программе льготной ипотеки под 6,5% годовых рынок ипотечного кредитования в Томской области вырос на 20% по сравнению с 1-м полугодием 2019 года. В целом по России рост составил 14%.

На 1 июля кредитный портфель жителей региона достиг 127,6 млрд руб. – это на 11% больше, чем годом ранее. Доля просроченной задолженности населения составила 3,8% (за год этот показатель снизился на 0,3 процентных пункта).

Всего в январе-июне 2020 года жители Томской области направили в Банк России 565 жалоб на кредитные организации. Из них 255 обращений касались вопросов потребительского кредитования, еще 73 жалобы – ипотечного кредитования.

С проблемами погашения потребительских кредитов, включая отказ от реструктуризации и рефинансирования, жители региона обращались к банку-регулятору 42 раза. За 6 месяцев 2019 года подобных случаев было 28. На невозможность выполнять обязательства по ипотечному кредиту пожаловались 18 раз (в прошлом году было 15 таких жалоб).