У концерна «Алмаз - Антей» появилась дорожная карта сотрудничества с партнерами в Томской области

Томичам есть что предложить стране и в области ВПК Фото: из открытых источников

На международном военно-техническом форуме «Армия 2020», который открылся в подмосковной Кубинке, томский губернатор Сергей Жвачкин и председатель правления, генеральный директор АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз - Антей» Ян Новиков подписали дорожную карту по расширению сотрудничества концерна с предприятиями, научными организациями и вузами Томска, сообщает пресс-служба администрации региона.

Дорожная карта рассчитала на четыре года. Согласно документу, наиболее перспективными направлениями сотрудничества между концерном и томскими предприятиями являются создание технологий производства и расширение применения отечественной электронной компонентной базы СВЧ-диапазона, создание перспективных систем и средств измерений радиотехнических изделий, мехатронных и роботизированных компонентов и систем на их основе.

Ключевым предприятием по взаимодействию с концерном из числа организаций Томской области Сергей Жвачкин и Ян Новиков определили АО «НПФ «Микран», генеральный директор которого Вера Парамонова присутствовала при подписании дорожной карты.

– Подписывая соглашение с концерном «Алмаз – Антей», мы даем очередной импульс для развития нашим промышленным предприятиям и научно-образовательному комплексу, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Для томичей это возможность участвовать в программе импортозамещения, разрабатывать и производить инновационную продукцию гражданского и двойного назначения. Благодаря сотрудничеству с концерном, мы повышаем капитализацию томских компаний, создаем новые высокотехнологичные рабочие места, и вносим свой вклад в развитие обороноспособности нашей страны. Также мы договорились с «Алмаз – Антеем» об организации в Томске совместного научно-образовательного центра для выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Этот центр будет создан на базе Томского университета систем управления и радиоэлектроники. Кроме того, ТУСУР, обладающий уникальными компетенциями, будет готовить специалистов для предприятий концерна.