В районах Томской области по нацпроекту «Демография» открываются новые дошкольные учреждения

Власть, запуская детские сады, помогает демографии региона Фото: из открытых источников

Почти 80 ребятишек посещают детские сады, открывшиеся в Молчановском и Первомайском районах, с августа. Остальные дети придут в группы в начале сентября, сообщает портал администрации Томской области.

Каждый из детских садов на 90 мест построен в рамках национального проекта «Демография». На их возведение и оснащение потрачено 317 млн рублей консолидированного бюджета.

Как сообщила начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич, открытие детских садов полностью закрыло потребность жителей районных центров в дошкольных местах.

– В Молчаново и Первомайском все дети старше трех лет, кому требовался детский сад, посещают дошкольное учреждение. В новых детсадах продолжается набор детей. После того, как группы будут укомплектованы, решится вопрос и в обеспечении местами детей до трех лет, – уточнила Ирина Грабцевич.

В рамках национального проекта «Демография» в 2020 году появятся по одному новому детскому саду в Кожевниковском, Зырянском, Шегарском районах и два – в Томском районе. 935 детей смогут их посещать со следующего года.