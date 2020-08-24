«Армия-2020»: томские предприятия и ученые представили свои разработки на крупнейшем в мире военно-техническом форуме

"Армия-2020" - один из крупнейших в мире военно-технических форумов. Фото: из открытых источников

Губернатор Сергей Жвачкин возглавил делегацию Томской области на международном военно-техническом форуме «Армия 2020», а также представил участникам форума томский научно-промышленный кластер двойного назначения, сообщила в понедельник пресс-служба обладминистрации.

Международный форум под эгидой Министерства обороны России проходит уже в шестой раз. В этом году он состоится 23-29 августа. Экспозиция форума заняла 65 тысяч квадратных метров внутри конгрессно-выставочного центра «Патриот» в подмосковном поселке Кубинка, а также 500 тысяч квадратных метров прилегающей территории. Здесь представлены самые современные отечественные и зарубежные образцы военной техники.

В день открытия форума его участников по видеосвязи приветствовал глава государства Владимир Путин, лично приехали поприветствовать собравшихся председатель правительства России Михаил Мишустин и министр обороны РФ Сергей Шойгу

делегаты от Томской области, во главе с губернатором, ознакомились с масштабной экспозицей форума. Фото: из открытых источников

Уличная экспозиция заняла более 500 тысяч квадратных метров. Фото: из открытых источников