Еще 30 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

В активной фазе заболевания находятся сейчас свыше 1000 томичей. Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 30 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 4 233, - сообщил в понедельник в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией

- Среди новых заболевших у 18 человек инфекция протекает бессимптомно, у 24 имеются признаки ОРВИ, у двух диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 68,9 % мест. В обсерваторах под Томском находятся два человека.

Коэффициент распространения инфекции продолжает повышаться и равен 1,06.( вчера был 1,01).

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 августа включительно.