Коронавирус в Томске: + 44 новых случая заражения

За минувшие сутки число заразившихся коронавирусом томичей снова возросло. Фото: из открытых источников

Сегодня, 24 августа, в Томской области выявлены новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 5331 подтвержденный случай.

За последние сутки в стране выявлено 4 744 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 65 пациентов скончались, 2 456 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 961 493 человека, 16 448 скончались, 773 095 выздоровели.