22-летняя студентка ТГУ из Китая утонула в Томи во время купания

Купание в Томи окончилось трагедией. Фото: из открытых источников

Следственный комитет по Томской области проводит проверку по факту гибели в Томске гражданки Китая, 1998 года рождения. Несчастный случай произошел в пятницу, 21 августа, неподалеку от нового общежития «Маяк» ТГУ ( ул. Аркадия Иванова,22). По предварительной информации, девушка с друзьями, тоже гражданами Китая, отправилась купаться в реке Томи и утонула на глаза у своих спутников, которые не сумели оказать необходимую помощь.

- Следователи проводят проверку обстоятельств случившегося. Тело девушки еще не нашли, поиск ведут сотрудники управления МЧС по Томской области, -сообщили в пресс-службе регионального СК.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

Как позже уточнила пресс-служба ТГУ, погибшая девушка была студенткой университета.

-Во время купания на Томи утонула студентка ТГУ. Призываем студентов соблюдать осторожность и посещать только те пляжи, где купание официально разрешено, - сообщается в официальном телеграм-канале вуза.

Новость дополнена. Представители пресс-службы ГУ МЧС сообщили о том,что тело погибшей найдено. .