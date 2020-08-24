«Безнал» по QR-коду: томские предприниматели и курьеры теперь могут принимать платежи без терминалов

Оплата по QR-коду позволит предпринимателям сэкономить время и деньги при получении платежей. Фото: из открытых источников

Клиенты Райффайзенбанка из сегмента малого и микро бизнеса теперь могут принимать платежи через Систему быстрых платежей (СБП) с помощью QR-кода в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн. Это позволяет легко начать прием безналичных платежей, делает выгодным прием платежей онлайн, экономит время при проведении операций, значительно снижает риск ошибки при вводе реквизитов.

Сейчас сервис поддерживает два сценария работы. В первом варианте доступ к формированию QR-кода получают кассиры. Для этого на их планшеты или смартфоны должно быть установлено приложение Райффайзен Бизнес Онлайн. С помощью приложения кассир при помощи RBM создаёт отдельный QR для каждого покупателя. Затем покупатель сканирует код своим смартфоном и оплачивает счет в приложении своего банка. Далее кассир проверяет оплату. Второй сценарий дает доступ к формированию QR-кодов курьерам. Взаимодействие курьера и покупателя происходит аналогичным образом в момент доставки товара на дом.

Сформировать QR-код просто — для этого достаточно открыть пункт «QR для магазина» в главном меню Райффайзен Бизнес Онлайн и указать сумму платежа. После этого на экране появляется код, который покупатель может использовать для оплаты.

- Использование QR-кода от СБП для безналичной оплаты решает для клиентов сразу три важных вопроса. Во-первых, новые клиенты Райффайзенбанка из сегмента малого и микро бизнеса могут начать прием безналичных платежей без дополнительных расходов. Для QR-кодов компании не нужно покупать или арендовать терминал, сервис доступен сразу в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн. Во-вторых, деньги поступают на счет в режиме онлайн, что позволяет избежать так называемого финансового разрыва между оплатой и получением средств. В-третьих, снижается стоимость приема безналичных платежей — тарифы здесь составляют 0,4-0,7%, и средний размер комиссии в случае подключения и эквайринга, и QR-кодов будет значительно ниже, - пояснил Константин Гвоздарёв, ведущий менеджер продуктов электронной коммерции для малого бизнеса Райффайзенбанка.

Чтобы принимать платежи по QR-коду компании не требуется полностью переходить на эквайринг Райффайзенбанка — услуга может предоставляться в дополнение к терминалу другого банка. Однако для зачисления средств необходим расчетный счет, открытый в Райффайзенбанке. В дальнейшем при желании клиент может перейти на режим эквайринг плюс СБП.

- Райффайзен Бизнес Онлайн — это простой и удобный доступ ко всем финансовым услугам для бизнеса. Возможность принимать платежи с помощью QR-кода делает выгодным прием платежей онлайн, а также экономит время при проведении операций. Оплата по QR-коду значительно снижает риск ошибки при платеже, например, при вводе реквизитов. А значит компаниям не придется тратить дополнительные ресурсы на поиск и исправление ошибок. Также это позволит меньше использовать наличные, а дополнительное оборудование в виде терминала не требуется, что особенно актуально при работе курьеров, — подчеркнула Анна Парфенова, руководитель направления цифровых каналов для малого бизнеса Райффайзенбанка.