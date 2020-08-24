Томскстат: с начала года поголовье свиней в регионе выросло на 10%, а коров стало меньше

Свиное поголовье в Томской области выросло на 10,2% Фото: из открытых источников

Томскстат опубликовал сводку по состоянию животноводческого комплекса региона.

По данным ведомства, на 1 августа 2020 года в хозяйствах всех категорий (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, хозяйства населения) поголовье крупного рогатого скота составило 81.6 тыс. голов, свиней – 260.6 тыс. голов, птицы – 4727.8 тыс. голов.

По сравнению с 1 августа 2019 года поголовье свиней увеличилось на 10.2%, птицы – на 3.9%, в то же время поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 1.7%.

- За январь - июль 2020 года произведено на убой скота и птицы (в живом весе) 86.4 тыс. тонн, что на 1.6% больше чем в январе-июле 2019 года. Производство молока увеличилось за этот период на 3.2% и составило 85.8 тыс. тонн. Производство яиц снизилось на 9.1% и составило 68.8 млн. штук, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что основными производителями животноводческой продукции являются сельскохозяйственные организации, ими произведено на убой скота и птицы (в живом весе) – 90%, молока – 64%, яиц – более 80%.