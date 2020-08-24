Иномарка сбила 80-летнего пешехода в Северске, мужчина погиб

фото: УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

За минувшие выходные на дорогах Томской области в результате ДТП получили травмы три человека, один погиб. Авария со смертельным исходом произошла в субботу вечером, в Северске, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

- 22 августа около 19 часов 25 минут на проспекте Коммунистическом, 20, автомобиль Toyota Corolla, под управлением 36-летней женщины, совершил наезд на пешехода. По предварительной информации, 80-летний мужчина пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. От полученных травм он скончался в больнице, - говорится в сообщении.

Также в медицинские учреждения региона с травмами различной тяжести после дорожных аварий были доставлены 15-летняя девушка, 28-летняя женщина и 26-летний мужчина.