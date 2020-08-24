Осторожно, обман: налоговая служба предупреждает томичей о ложной информации по НДФЛ в Интернете

Налоговики советуют обращаться в официальные организации, не доверяя мошенникам из Сети. Фото: Из открытых источников

- В соцсетях распространяется текстовая памятка и видеозапись с пошаговой инструкцией о том, как оформить вычет по НДФЛ, используя данные Пенсионного фонда, - сообщили в управлении ФНС России по Томской области. – По инструкции людям предлагается сформировать на едином портале госуслуг выписку Пенсионного фонда о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного. В качестве суммы для социального вычета инструкция советует принять данные, отраженные в этой выписке, после чего заполнить в «Личном кабинете налогоплательщика» декларацию 3-НДФЛ и получить вычет. Этот порядок получения вычетов не соответствует действительности.

Специалисты уточнили, что за основу ложной схемы взята реальная ситуация с получением гражданами социального вычета по расходам на накопительную часть трудовой пенсии. Однако в действительности претендовать на вычет могут только граждане, которые приняли решение самостоятельно увеличить размер своей пенсии, заключили договор с негосударственным пенсионным фондом и уплачивали дополнительные взносы за свой счет. Кто не производил взносы, права на вычет не имеет. Выписка пенсионного фонда не является документом, подтверждающим расходы, и основанием для предоставления вычета.

- Если декларация на возврат налога уже представлена, то необходимо подать уточненную декларацию, откорректировав сумму ошибочно заявленного вычета, - добавили в управлении. – Сделать это можно через сервис ФНС «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», представить в инспекцию лично, направить по почте или сдать через МФЦ.

Информацию об оформлении вычетов можно получить на сайте налоговой, по телефону ФНС России 8-800-222-222 или справочной службы областного УФНС 8 (3822) 28-00-28.