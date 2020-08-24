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Клещи в нападении: в Томской области от них уже пострадало свыше 25 тыс. человек

Роспотребнадзор рекомендует прививаться от клещевых инфекций
Валерия ЗолотухинаВалерия ЗолотухинаВалерияЗолотухина
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Среди пострадавших от укусов клещей томичей более 70 человек заболели клещевым энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом.

Среди пострадавших от укусов клещей томичей более 70 человек заболели клещевым энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом.

Фото: из открытых источников

- С 13 по 19 августа в Томской области зарегистрировано 146 обращений граждан с присасываниями клещей, из них 28 детей. Больше всего пострадавших приходится на Томск - 132, в том числе 22 ребенка. Всего с начала эпидсезона в медицинские организации области обратилось 25 401 человек, из которых 5 189 детей, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Томской области. – Различные клещевые инфекции подтверждены у 71 пострадавшего: 24 случая клещевого энцефалита (в том числе у 6 детей), 47 человек (из них 17 детей) заражены иксодовым клещевым боррелиозом.

Специалисты ведомства уточнили, что на сегодняшний день эффективным способом профилактики с клещевым энцефалитом является вакцинация. Всего прививки в текущем эпидсезоне поставили 39 427 человек, из которых 9 188 детей.

Добавим, пострадавшим от клещей нужно обращаться в круглосуточные пункты экстренной профилактики клещевых инфекций: в Томске это «Межвузовская поликлиника» (Киевская, 74, тел. 55-71-37), «Детская больница №1» (Московский тракт, 4, тел. 52-72-23), в Томской области - отделения приемного покоя районных больниц.

Здоровье в Томске