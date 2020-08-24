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Погода в Томске на 24 августа 2020 года: днем ожидается дождь

Синоптики сообщили, каким будет понедельник в городе и области
Валерия ЗолотухинаВалерия ЗолотухинаВалерияЗолотухина
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Кратковременный дождь пройдет сегодня в Томске и области.

Кратковременный дождь пройдет сегодня в Томске и области.

Фото: из открытых источников

- В Томске в понедельник сохранится облачная погода с прояснениями, днем кратковременный дождь. Ветер южный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 м/с. Температура днем +19, +21, – сообщили в Томском гидрометцентре. - По области также облачно с прояснениями, днем небольшой, местами умеренный, по западу сильный дождь, местами грозы, утром местами туманы. Ветер южный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с Температура днем +17, +22.