Еще 98 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Число выздоровевших за сутки вдвое превышает число новых заболевших. Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 98 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляе 4 203 человека, - сообщил в воскресенье своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

- Среди новых заболевших у 22 человек инфекция протекает бессимптомно, у 22 имеются признаки ОРВИ, у одного диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 69,8 % мест. В обсерваторах под Томском находятся .. человека.

Коэффициент распространения инфекции повысился и составляет 1,01.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 августа включительно.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией