Коронавирус в Томске: + 45 новых случаев заражения

Суточный показатель заразившихся продолжает снижаться. Фото: из открытых источников

Сегодня, 23 августа, в Томской области выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 5 287 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено заболевших 4852 новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 73 пациента скончались, 770 639 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 956 749 человек, 16 383 скончались, 770 639 выздоровели.