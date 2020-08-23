В выходные дни ремонт тепловых сетей в Томске ведется в круглосуточном режиме

На сегодняшний день в Томске выведено в ремонт 100 процентов городских тепловых сетей. Фото: из открытых источников

В субботу и воскресенье в областном центре бригады АО «ТомскРТС» работают без выходных в круглосуточном режиме. Специалисты ресурсоснабжающей компании занимаются подключением участков тепломагистралей № 2, 3 и 6к.

Как сообщил накануне заместитель мэра Томска – начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев, после планового ремонта на тепломагистралях горячая вода подана в 74% многоквартирных домов по 2 066 адресам. За выходные дни энергетики должны выполнить максимальный объем работы и подать ресурс в жилые кварталы.

В настоящее время в ремонт выведены 100% тепловых сетей города, уточняет пресс-служба мэрии: это 660 километров теплотрасс в двухтрубном исполнении. На 70% тепловых сетей ремонтные работы завершены. С начала сезона в ходе проведения гидравлических испытаний специалисты выявили почти 1,8 тыс. дефектов (на 6% больше по сравнению с 2019 годом). Почти 1,5 тыс. повреждений устранены, остальные пока в работе.

Напомним, что по требованию мэра Томска Ивана Кляйна подача горячего водоснабжения должна быть возобновлена в жилых домах к 1 сентября.