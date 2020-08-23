Жители Томской области теперь могут отправлять посылки по номеру телефона получателя

Почтиа России предложила своим клиентам новый способ отправки и получения поылок. Фото: из открытых источников

Клиенты Почты России теперь могут отправлять посылки, не указывая адрес и ФИО получателя. Достаточно ввести номер телефона адресата или выбрать его из телефонной книги. Отправителю будет виден только город доставки и индекс получателя. Персональные данные – фамилия и адрес – указываться при этом не будут, сообщает пресс-служба Почты России.

Отправить посылку таким образом возможно при условии, если получатель указал свой адрес в мобильном приложении Почты России и включил функцию приема отправлений по номеру телефона.

- Воспользоваться услугой смогут только клиенты, установившие на свой телефон мобильное приложение Почты России. Кроме отправки посылок по номеру телефона, приложение позволяет отследить отправление, найти ближайший пункт выдачи заказа на карте, вызвать курьера, обмениваться юридически значимыми электронными заказными письмами. Сотни томичей и жителей области уже пользуются приложением и получают почтовые услуги быстро, а зачастую и дистанционно, - прокомментировал заместитель директора УФПС Томской области Антон Игнатов.

Отметим, Почта России стала первым логистическим оператором в стране , предложившим своим клиентам подобную услугу.