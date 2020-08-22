Коронавирус в Томске: +51 новый случай заражения

Число заболевших в Томской области коронавирусом растет каждый день Фото: из открытых источников

Сегодня, 22 августа, в Томской области выявлен 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 5 242 подтвержденных случая.

За последние сутки в стране выявлено 4 921 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 121 пациент скончался, 6 147 выздоровели.

С начала пандемии в России заболели 951 897 человек, 16 310 скончались, 767 477 выздоровели.