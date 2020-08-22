«Амазонки» и их коллеги из турклуба Томского политеха покорили кавказский Эльбрус

Томские политехники каждое лето штурмуют горы Фото: из открытых источников

Сотрудники, студенты и выпускники Томского политехнического университета – участники турклуба «Амазонки» – на днях покорили самую высокую горную вершину Европы и России – Эльбрус, сообщает пресс-служба вуза.

Две группы спортсменов-туристов ТПУ отправились в горы Кавказа в начале августа. Здесь у них был запланирован поход вокруг Эльбруса.

– Обычно летом мы ходим в горы Киргизии, Казахстана или Таджикистана. Но в этом году из-за закрытых границ мы остались в России и решили исследовать Кавказские горы. В основном походе мы обошли вокруг Эльбруса, прошли восемь перевалов, а вторая группа девять, – рассказывает участник похода, доцент отделения нефтегазового дела ТПУ Григорий Зиякаев.

Затем 14 августа после однодневного отдыха политехники отправились на Эльбрус.

– Покорилась вершина нам со второго раза: в первый заход была неблагоприятная погода. Во второй раз, через день отдыха, мы вышли ночью, в 1:30, и уже к 10 утра были на вершине. Погода была гораздо лучше, шлось легче, – делится Григорий Зиякаев.

В итоге покорили вершину пятеро спортсменов – Григорий Зиякаев, Эльвира Шагапова, Наталья Лаптева, Александр Солоницын и Дмитрий Герасимов. Спортсмены посвятили свое восхождение 50-летнему юбилею турклуба «Амазонки», который будет отмечаться в предстоящем учебном году.