В Томске Интернет помог полицейским найти и наказать водителя-нарушителя, управлявшего автобусом

Госавтоинспекция в Томске обращает внимание на видео, снятое на дорогах неравнодушными горожанами Фото: из открытых источников

Сотрудниками томской Госавтоинспекции проведена проверка по факту размещения в сети Интернет информации о нарушении Правил дорожного движения водителем маршрутного автобуса, сообщает пресс-служба УМВД.

По результатам проведения проверки полицейскими установлено, что 20 августа 2020 года около 11 часов 00 минут в городе Томске на проспекте Ленина, 75, водитель маршрутного автобуса ПАЗ-32054, следуя по одному из городских маршрутов и перевозя пассажиров, в нарушение пунктов 6.2, 6.13, 13.1, 9,6 Правил дорожного движения Российской Федерации, проехал на запрещающий (красный) сигнал светофора, не уступил дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги и, кроме того, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения.

Полицейские установили, что управлял транспортным средством 49-летний житель областного центра. Мужчина привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.12, ст. 12.18, ст. 12.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Томская Госавтоинспекция обращается ко всем неравнодушным томичам со словами благодарности за оказание помощи в поддержании правопорядка на дорогах и напоминает участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения.

Зафиксированные с помощью камеры мобильного телефона нарушения ПДД можно разместить на официальном сайте Госавтоинспекции для рассмотрения сотрудниками (ГИБДД.рф).