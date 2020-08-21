Подрядчик начал работы по реконструкции дороги Камаевка – Асино – Первомайское в Томской области

Ремонт трассы на Асино продолжается в Томской области Фото: из открытых источников

Томскавтодор заключил государственный контракт на сумму 2,93 млрд рублей с подрядной организацией АО «Автодорстрой» на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Камаевка – Асино – Первомайское протяженностью 36,2 км, информирует портал администрации региона.

Как сообщил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный, средства на реконструкцию трассы выделило правительство РФ. Первые полмиллиарда рублей уже поступили в бюджет Томской области.

– Благодаря активной работе губернатора Сергея Жвачкина с федеральным центром, Томская область в этом году по июньскому распоряжению кабмина получила дополнительные 650 миллионов рублей на ремонт и реконструкцию дорог. Из них 500 миллионов направлены на реконструкцию трассы Камаевка – Асино – Первомайское, — отметил Игорь Шатурный.

Согласно контракту, работы на объекте пройдут в два этапа. На первом – с даты заключения контракта до 1 октября 2022 года – подрядчик произведет реконструкцию 19,2 км трассы. Цена первого этапа составляет 1,68 млрд рублей. Второй этап – с 10 января 2021 года по 15 декабря 2023 года – предусматривает реконструкцию еще 17 км трассы. Стоимость второго этапа – 1,25 млрд рублей.

В ходе реконструкции подрядчик выполнит переустройство линий электропередач и связи, устройство дорожной одежды, водопропускных труб, лесозащитных насаждений, инженерное обустройство дороги и заменит существующую сеть наружного освещения. В результате улучшатся транспортно-эксплуатационные характеристики автодороги – увеличатся ширина проезжей части, расчетная скорость, нагрузка и пропускная способность.

Вице-губернатор напомнил, что реконструкция автодороги Камаевка – Асино – Первомайское началась в 2017 году. Тогда дорожники реконструировали участок автотрассы протяженностью 12,65 км (с 40-го по 52-й км) и построили мост через реку Итатка. Стоимость выполненных работ составила почти миллиард рублей. Ранее, в 2012 2014 годах были заменены аварийные мостовые переходы через реки Куль и Латат.

Трасса Камаевка – Асино – Первомайское обеспечивает круглогодичное автомобильное сообщение Асиновского, Первомайского, Зырянского и Тегульдетского районов с областным центром, а также с соседними регионами (Кемеровская область, Красноярский край) через дорогу Томск – Мариинск.