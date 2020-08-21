За 7 дней на территории Томской области клещи покусали 146 жителей региона

Лето завершается, а клещи продолжают кусать жителей Томской области Фото: из открытых источников

Управление Роспотребнадзора по Томской области информирует, что в период с 13 по 19 августа в регионе зарегистрировано 146 обращений граждан с присасываниями клещей, в 28 случаях пострадали дети.

Наибольшая часть обращений приходится на город Томск – 132, в том числе 22 ребенка.

Всего с начала эпидсезона в медицинские организации области уже обратилось 25 401 человек, пострадавших от клещей, в том числе детей – 5 189 человек.

На данный момент у 71 пострадавшего от клещей подтверждены различные клещевые инфекции. Так у 24 выявлен клещевой энцефалит, в том числе у 6 детей. Также зарегистрировано 47 больных (в том числе 17 детей) с иксодовым клещевым боррелиозом.

Специалисты управления призывают томичей и жителей области проявлять осторожность в условиях пребывания на природе и дачных участках, соблюдать все необходимые меры безопасности, чтобы не пострадать от клещей.

Напоминаем, пострадавшим от клещей нужно обращаться в круглосуточные пункты экстренной профилактики клещевых инфекций: в г. Томске – ОГАУЗ «Межвузовская поликлиника» (Киевская, 74, тел. 55-71-37), ОГАУЗ «Детская больница №1» (Московский тракт, 4, тел. 52-72-23), жителям области - в приёмные покои районных больниц.